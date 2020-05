Temperaturen blijven stijgen met donderdag kans op 27 graden AW

18 mei 2020

06u52

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag krijgen we opnieuw droog en meestal zonnig weer met in de voormiddag hoge wolkensluiers en in de namiddag hier en daar wat stapelwolken. De maxima liggen tussen 17 graden vlak aan zee en 23 graden in het centrum en de Kempen. De wind wordt matig uit westelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het droog en meestal lichtbewolkt. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee. De wind waait zwak, aan zee matig, uit zuidwest of uit veranderlijke richtingen.



Dinsdag is het zonnig met in de namiddag stapelwolken in het binnenland. Het blijft droog. Het is vrij warm met maxima tot 23 graden in het centrum. Aan zee schommelen de maxima rond 19 graden.



Woensdag is het vaak zonnig met in de loop van de dag tijdelijk vorming van stapelwolken in het binnenland. De maxima klimmen in het centrum tot 25 graden. Door een zeebries stijgt het kwik aan de kust niet hoger dan 19 graden. Het is vrijwel windstil.



Donderdag start lichtbewolkt maar in de loop van de dag neemt de hoge bewolking toe vanaf het westen waardoor de zon vaak versluierd wordt. Het blijft waarschijnlijk droog. Met maxima in het centrum rond 27 graden wordt het warm.



Vrijdag krijgen we veel wolken en kan er lokaal een bui vallen, al blijft het op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen rond 22 à 23 graden in het centrum. De wind waait matig uit het zuidwesten.



Zaterdag verwachten we vrij veel wolken met kans op enkele lokale buien. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Maxima rond 18 graden in het centrum bij een goed voelbare westzuidwestenwind.



Zondag vergroten de kansen op regen en buien verder bij maxima rond 17 graden.