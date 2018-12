Temperaturen blijven rond het vriespunt schommelen kg

13 december 2018

06u41

Bron: Belga 0 Weernieuws De temperaturen blijven heel deze week rond het vriespunt schommelen. Dat meldt het KMI. Vooral ‘s ochtends is het opletten geblazen voor gladde wegen. Zondag wordt het iets zachter, waarbij het kwik stijgt tot 6 à 10 graden.

Het wordt donderdag droog en vrij zonnig, maar het blijft koud, met maxima tussen -2 graden op de Hoge Venen en 3 graden in het westen en een schrale oostenwind. Het blijft ook ‘s avonds en ‘s nachts droog en koud: op de Hoge Venen bedragen de minima -7, in Vlaanderen -2 tot -3.



Vrijdagochtend vriest het dan ook overal. Overdag blijft het droog met in vele streken brede opklaringen bij temperaturen rond het vriespunt: in de Hoge Ardennen wordt het tot -2 graden, in het centrum 1 of 2 graden.



Ook zaterdag begint met negatieve temperaturen, en overdag schommelen de maxima tussen -2 en 3 graden. Het blijft de hele dag droog, al wordt tegen de avond vanuit het westen geleidelijk regen verwacht. Die regenzone breidt zich zaterdagnacht verder uit naar het binnenland. Vooral in Hoog-België is er dan gevaar voor aanvriezende regen.



Op zondag bestaat nog altijd een kans op enkele buien, maar het blijft vaak ook droog met opklaringen. Het wordt gevoelig zachter, bij maxima van 6 tot 10 graden.