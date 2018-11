Strooidiensten toch even verrast door eerste vrieskou jv

18 november 2018

09u10

Bron: belga 0 Weernieuws Vandaag wordt het opnieuw zonnig, net zoals gisteren. Toch werden de strooidiensten gisterochtend verrast door een eerste winterprikje. Op het viaduct van Vilvoorde vonden enkele ongevallen plaats door gladheid. Pas na meldingen daarvan trokken de strooiwagens eropuit. De vrieskou kwam dan ook onverwacht.

Vandaag schommelen de maxima tussen 5 graden in de Ardennen en 7 of 8 graden in Vlaanderen. Er waait een matige, schrale oosten- tot noordoostenwind die het koudegevoel versterkt, meldt het KMI. De komende week zullen de temperaturen wel meer met het vriespunt flirten. De strooidiensten staan paraat. Zoals elk jaar beschikken ze over ongeveer 108.000 ton strooizout. “Dit volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen”, klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

Morgen wordt ons weer bepaald door licht onstabiele lucht, die vanuit het noordoosten naar onze regio stroomt. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op een enkele lokale bui.

De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 graden op sommige plaatsen in Vlaanderen. Er waait een onaangename noordoostenwind, met rukwinden tot 55 km/ u.

Dinsdag verwachten we afwisselend zwaarbewolkte perioden en opklaringen. Enkele lokale buitjes zijn mogelijk. 's Avonds kunnen ze wat talrijker worden en een winters karakter aannemen. Op sommige plaatsen in Hoog-België kan er tegen woensdagochtend een beetje sneeuw liggen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 of 5 graden in het centrum en het westen van het land. Er waait een matige tot vrij krachtige en dus schrale oostnoordoostenwind.

Woensdag zou het de hele dag droog blijven, met afwisselend wolkenvelden en vrij brede opklaringen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, krimpend naar het oosten. Na een koude nacht, met bijna overal vorst, wordt het donderdag wisselend bewolkt en overwegend droog. We krijgen nog altijd maxima van 4 tot 8 graden.

Vrijdagochtend wordt het koud met kans op aanvriezende mist. Daarna is het licht wisselvallig met kans op een lokale regenbui. Maxima rond 8 of 9 graden in het centrum.

Zaterdag zou een regenzone ons land kunnen bereiken vanuit Frankrijk, maar dit scenario zal nog moeten bevestigd worden. De maxima zouden in vele streken schommelen rond 7 graden.