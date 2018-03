Strenge winter is (voorlopig) het land uit HA

05 maart 2018

06u52

Bron: Belga 6 Weernieuws Vorige week was het nog bibberen bij temperaturen onder het vriespunt. Deze week wordt het zachter, met evenwel kans op buien.

Vandaag blijft het droog en het wordt ook vrij mooi met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In het zuiden van het land is het aanvankelijk op vele plaatsen grijs met een laag wolkendek, maar in de loop van de dag worden ook daar de opklaringen breder. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in de Hoge Venen en tussen 9 en 12 graden elders. De wind is zwak of matig uit het zuiden, en neemt af naar het zuidoosten, zo meldt het KMI.

Vanavond wisselen opklaringen af met wolkenvelden. Komende nacht verschijnen er meer wolken, hier en daar kan er later ook wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen tot 5 graden in het westen.

Morgen sleept een zwakke storing over ons land, terwijl ze verder uitdooft. Er zal redelijk veel bewolking zijn met hier en daar een spatje regen. Tussendoor verschijnt af en toe ook de zon. De maxima liggen rond 4 graden in de Hoge Venen en rond 10 graden in Laag-België.

Woensdag is het vaak bewolkt met buien, die soms fel kunnen zijn en lokaal kunnen gepaard gaan met korrelhagel en onweer. In de Ardennen kan de neerslag vooral 's avonds een winters karakter aannemen. Tussen de buien door zijn er vaak ook mooie, zonnige perioden. Het kwik klimt tot 8 of lokaal 9 graden in het centrum van het land.

Donderdag is het eerst op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen, maar de bewolking neemt snel toe en vanaf het noordwesten gaat het regenen. Er kan op sommige plaatsen veel regen vallen. De maxima liggen rond 8 graden.

Ook vrijdag krijgen we in de loop van de dag een regenzone op bezoek. Het kwik klimt tot rond 11 graden. Tijdens het weekend blijven storingen boven onze regio plakken. Het zal dus meestal zwaarbewolkt of betrokken zijn met op sommige plaatsen overvloedige regen. Zaterdag kan de temperatuur tot rond 14 graden stijgen. Zondag liggen de maxima rond 11 graden.