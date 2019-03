Stralende lente op komst: het wordt warmer én droger dan normaal kg

27 maart 2019

15u24

Bron: Météo-France 0 Weernieuws We gaan een lente tegemoet die waarschijnlijk warmer en droger wordt dan normaal. Volgens een langetermijnsvoorspelling van Franse weerdienst Météo-France stijgt het kwik in heel Europa tot boven het gemiddelde in de maanden april, mei en juni.

De voorspellingen op lange termijn zijn allesbehalve precies, maar kunnen wel algemene trends aanduiden, legt de Franse weerdienst uit. Bovendien bleven de weermodellen dit keer vrij consistent, wat een redelijk accuraat vooruitzicht moet opleveren voor de komende maanden.



Zo wordt ten eerste voorspeld dat het in het grootste deel van Europa warmer wordt dan normaal, ook in België. Concrete temperaturen zijn niet bekend, maar wel zou de gemiddelde temperatuur in april, mei en juni hoger liggen dan gewoonlijk. In het oranje gebied op de kaart is het “heel waarschijnlijk” dat het kwik tot boven het gemiddelde zal reiken.

Minder regen?

Daarnaast wordt het droger dan normaal, vooral in het noordwesten van Europa. Daar valt ook België onder. Goed nieuws voor wie op terrasjesweer rekent, maar zo’n gebrek aan neerslag kan in verschillende gebieden ook voor problemen zorgen.



Op sommige plaatsen bleek de winterneerslag immers niet genoeg om het waterpeil op te krikken. Indien het voorjaar ook heel droog wordt, dreigt er opnieuw een waterschaarste te ontstaan, meldt Météo-France.



Meer over Europa

weer

België