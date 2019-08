Stralende dag Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 22 augustus Jill Peeters

21 augustus 2019

11u30 15 Weernieuws Donderdag wordt het stralend zonnig weer. Er komen nauwelijks wolken voor en het kwik klimt tot een graad of 23. Er is weinig wind.

Vrijdag kiest de wind voor het oosten tot het noordoosten. Met de aanvoer van droge landlucht is de kans op nevel erg beperkt. Het wordt bovendien erg zonnig bij maxima rond een zomerse 25 graden.

Zaterdag is het uitermate zonnig in de ochtend. Later kan er wat hoge bewolking voorkomen, maar die hindert de zon vrijwel niet.