Stralend weekend op komst: kwik stijgt naar 29 graden avh

22 mei 2018

14u19

Bron: Belga 1288 Weernieuws Na een ietwat wisselvallige week krijgen we dit weekend fantastisch zomerweer. Vrijdag stijgt het kwik al naar 27 graden, maar vanaf zaterdag krijgen we zelfs 29 graden.

Vrijdag neemt de kans op buien af en op vele plaatsen blijft het droog en vrij zonnig. Het kwik stijgt dan naar 27 graden in het binnenland. Aan zee blijft het iets minder warm dankzij een noordelijke bries.

29 graden

Gedurende het weekend en begin volgende week wordt nog warmere lucht aangevoerd. De maxima liggen dan rond 29 graden in het centrum. In het begin van de dag zou het steeds overwegend zonnig moeten worden, met in de loop van de dag groeiende stapelwolken. Een plaatselijk warmteonweer kan zich dan vormen in de namiddag of avond, vooral op zondag en maandag. De wind is meestal zwak uit oostelijke hoek.

Vanaf dinsdag neemt de kans op onweersbuien toe. Het blijft warm met maxima rond 26 graden in het centrum.

