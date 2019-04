Straks weer kans op felle onweersbuien jv

08 april 2019

06u31

Bron: belga 0 Weernieuws Het blijft vandaag zacht en onstabiel met vooral na de middag ontwikkeling van vrij intense onweersbuien. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden met weinig wind. Het KMI waarschuwt voor mist in heel België vanochtend, waardoor het zicht beperkt kan zijn. In de namiddag zijn er over het hele land onweersbuien, die vrij hevig kunnen zijn met veel regen op korte tijd en eventueel ook hagel.

Ook vanavond vallen er nog hier en daar vrij intense onweersbuien. Later op de nacht neemt de kans op onweer af, maar het blijft gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met op sommige plaatsen nog regen of enkele buien. Het wordt nevelig met kans op mist bij minima van 6 tot 9 graden met een zwakke veranderlijke wind. Later steekt een zwakke tot matige noordoostenwind op in het noorden van het land.

Morgenochtend is het in vele streken zwaarbewolkt met plaatselijk regen. Later overdag neemt de onstabiliteit opnieuw toe en ontstaan er buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Tussendoor krijgen we ook enkele opklaringen. We halen maxima van 12 graden op de Ardense hoogten tot 16 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit oost tot noordoost of uit veranderlijke richtingen.

Woensdag is het eerst nog zwaarbewolkt met kans op wat neerslag, vooral dan langs de Franse grens. Daarna wordt het vanaf het noorden overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 14 graden bij een matige noordoostenwind.

