Straks weer kans op felle onweersbuien, hoge concentraties fijn stof gemeten in heel het land JV ADN

08 april 2019

06u31

Bron: belga 92 Weernieuws Het blijft vandaag zacht en onstabiel met vooral na de middag ontwikkeling van vrij intense onweersbuien. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden met weinig wind. Het KMI waarschuwt voor mist in heel België, waardoor het zicht beperkt kan zijn. In de namiddag zijn er over het hele land onweersbuien, die vrij hevig kunnen zijn met veel regen op korte tijd en eventueel ook hagel.

Ook vanavond vallen er nog hier en daar vrij intense onweersbuien. Later op de nacht neemt de kans op onweer af, maar het blijft gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met op sommige plaatsen nog regen of enkele buien. Het wordt nevelig met kans op mist bij minima van 6 tot 9 graden met een zwakke veranderlijke wind. Later steekt een zwakke tot matige noordoostenwind op in het noorden.

Luchtvervuiling

In alle drie de gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in Vlaanderen en Brussel hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. De 24 uursgemiddelde PM10-concentraties om 9 uur bedroegen 76 µg/m³ in Vlaanderen en 71µg/m³ in Brussel. In Wallonië worden lagere concentraties gemeten.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (vb. jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten...) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

Activatie fijn stof informatiedrempel : aanhoudende hoge fijnstofconcentraties vandaag, oorzaak combinatie stikstofoxiden (vooral verkeer) en ammoniak (landbouw) waardoor secundair stof ontstaat. pic.twitter.com/9oX3Oe4W0y IRCEL-CELINE(@ SMOG_BE) link

Morgenochtend is het in vele streken zwaarbewolkt met plaatselijk regen. Later op de dag neemt de onstabiliteit opnieuw toe en ontstaan er buien die lokaal intens en onweerachtig kunnen zijn. Tussendoor krijgen we ook enkele opklaringen. We halen maxima van 12 graden op de Ardense hoogten tot 16 graden in de Kempen. De wind is zwak tot matig uit oost tot noordoost of uit veranderlijke richtingen.

De meteorologische omstandigheden blijven ook morgen gunstig voor de vorming van secundair fijn stof. De verwachting is dat de PM10-concentraties geruime tijd hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde.

Woensdag is het eerst nog zwaarbewolkt met kans op wat neerslag, vooral dan langs de Franse grens. Daarna wordt het vanaf het noorden overwegend droog met opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 14 graden bij een matige noordoostenwind.