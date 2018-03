Straks droger weer, morgenochtend kans op mist mvdb

13 maart 2018

07u30

Bron: Belga 5 Weernieuws We krijgen een zwaarbewolkte dag met regelmatig perioden van regen en buien. Geleidelijk valt de neerslag in de Hoge Venen als smeltende sneeuw. In de loop van de namiddag verwachten we eerst over het westen en later in het centrum droog weer.

De maxima liggen tussen 3 of 4 graden in de Hoge Ardennen en 6 of 7 graden in het centrum en het westen. De westen- tot noordwestenwind waait matig en in de voormiddag lokaal soms vrij krachtig met dan rukwinden van 40 tot 60 km/u.

Vanavond kan er hier en daar nog wat regen vallen en in de Hoge Venen smeltende sneeuw. Volgende nacht wordt het meestal droog met vaak nog lage wolken. Geleidelijk verschijnen er lokale opklaringen vanaf de Franse grens en dan mogelijk ook enkele (aanvriezende) mistbanken. Afhankelijk van de breedte van de opklaringen schommelen de minima tussen 0 en +4 graden. De overwegend zwakke wind krimpt van westelijke naar zuidelijke richtingen.

Morgenochtend is er lokaal kans op mist. Daarna krijgen we overal rustig en droog weer met wolken en soms opklaringen. De maxima liggen tussen 8 en 10 graden in de Ardennen en 12 à 13 graden in Laag- en Midden-België, bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Donderdag bereikt een nieuwe storing onze streken, die ook vrijdag over ons land zal blijven slepen. Het worden grijze dagen met perioden van regen of buien. Het blijft wel zacht, met donderdag maxima in de buurt van 13 of 14 graden, vrijdag nog 10 à 11 graden.