Stormweer op komst: telefoonnummer 1722 actief voor niet-dringende oproepen sam

16 augustus 2018

18u46

Bron: belga 8 Weernieuws Het KMI kondigt voor vanavond en -nacht code geel af, waardoor de FOD Binnenlandse zaken het nummer 1722 activeert voor niet-dringende oproepen. De weerdienst verwacht veel regenval en lokale onweders, en de overheid wil noodnummers voorbehouden voor levensbedreigende of potentieel levensbedreigende situaties.

"Het is niet omdat het nummer 1722 wordt geactiveerd, dat er steeds van moet uitgegaan worden dat er overal zwaar weer op komst is of dat er mogelijk veel schade kan zijn", legt de FOD Binnenlandse Zaken uit.



"Ook bij zeer lokale schade of overlast, die bij code geel kan optreden, wordt door burgers soms massaal gevraagd om een tussenkomst van de brandweer. Vandaar dat het nummer 1722 sinds een aantal maanden niet alleen bij code oranje van het KMI, maar ook bij code geel wordt geactiveerd."

Weerbericht

Vanavond en vannacht trekt een vrij actieve storing van west naar oost over het land met regen- en onweersbuien. De minima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen.



Morgenochtend zijn er eerst nog enkele buien mogelijk in de Ardennen, daarna wordt het overal droog met zon en wolken. In de kuststreek is er meer zon en ook elders in het land klaart het naar de avond toe uit. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 23 graden in Vlaanderen.

Permanent nummer

Op termijn is het de bedoeling om van het nummer 1722 een permanent beschikbaar nummer te maken. Dan zal een activatie bij bepaalde weersvoorspellingen niet meer nodig zijn.