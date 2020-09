Stormachtige zaterdag: felle rukwinden tot 110 kilometer per uur aan zee HAA

26 september 2020

06u40

Bron: Belga 22 Weernieuws Het blijft vandaag overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of stevige buien, mogelijk met onweer. Toch zijn enkele korte opklaringen niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 16 graden in de Kempen. Aan zee kan het Het blijft vandaag overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of stevige buien, mogelijk met onweer. Toch zijn enkele korte opklaringen niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 16 graden in de Kempen. Aan zee kan het opnieuw zeer krachtig waaien tot 110 kilometer per uur.



Aanvankelijk is de wind nog matig tot lokaal vrij krachtig uit west tot noordwest met felle windstoten tot 60 à 70 kilometer per uur. In de loop van de dag wordt de wind meestal matig. Aan zee echter blijft het een groot deel van de dag zeer krachtig tot stormachtig waaien uit noordwest draaiend naar noord, en met windstoten tot 80 à 110 kilometer per uur. In de namiddag wordt de wind aan zee vrij krachtig tot krachtig met nog pieken tot 70 kilometer per uur, waarschuwt het KMI.

Volgende nacht gaat het vanaf het noordoosten flink regenen bij minima van 7 graden in de Hoge Venen tot 12 graden in Vlaanderen. Er waait een meestal matige noordwestenwind en over het oostelijk deel van het land wordt hij geleidelijk zwak. Aan de kust is de wind nog krachtig tot zeer krachtig uit noordnoordwest met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur.

Morgen begint de dag in vele streken nog met regen, slecht zicht op de Ardense hoogten en veel wind over het westen. Zondagnamiddag verwachten we enkel nog maar een paar lokale buitjes, vooral dan in het westen, en verschijnen er ook enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 13 en 19 graden. Aan de kust zijn er 's ochtends rukwinden mogelijk tot 80 kilometer per uur.

Na het weekend

Maandag is het overwegend zwaarbewolkt met enkele buien. In de namiddag wordt het in het westen mogelijk droger. De maxima liggen tussen 14 en 20 graden bij een een meestal matige en aan zee soms een vrij krachtige wind uit het noordwesten.

Dinsdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. De wind waait zwak tot matig uit het westen, later krimpend naar het zuidwesten. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Woensdag zou het op een lokaal buitje na een groot deel van de dag droog blijven met enkele opklaringen. 's Avonds of ‘s nachts bereikt een nieuwe regenzone vanaf het westen ons land. De maxima liggen tussen 13 en 17 graden. De wind waait matig, tot soms vrij krachtig aan zee, uit zuidwest, later draaiend naar zuid.

Donderdag wordt het wisselvallig met regen of buien die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 14 graden in het centrum van het land. De matige wind draait in de loop van de dag van zuidwest naar westnoordwest.

Vrijdag lijkt het opnieuw te gaan regenen bij maxima rond 14 graden.