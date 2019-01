Stormachtig weer voorspeld aan de kust met windstoten tot 90 km/u, volgende week weer kans op sneeuw AW

27 januari 2019

05u00

Bron: NoodweerBenelux 0 Weernieuws Na de winterprik van afgelopen dagen is het weerbeeld helemaal omgeslagen met wind, hogere temperaturen en buien. Ook vandaag worden er vooral aan zee stevige windstoten van wel 90 kilometer per uur voorspeld. Dat betekent niet dat de winterprik voorbij is. “In de Ardennen transformeert de neerslag terug in sneeuw en ligt er tegen maandagochtend vijf tot tien centimeter”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst Na de winterprik van afgelopen dagen is het weerbeeld helemaal omgeslagen met wind, hogere temperaturen en buien. Ook vandaag worden er vooral aan zee stevige windstoten van wel 90 kilometer per uur voorspeld. Dat betekent niet dat de winterprik voorbij is. “In de Ardennen transformeert de neerslag terug in sneeuw en ligt er tegen maandagochtend vijf tot tien centimeter”, aldus Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux

Een kleine depressie zakt vandaag over de Noordzee richting Nederland en België. Dat zorgt voor de aanvoer van onstabiele lucht waarin verschillende buien en neerslaggebieden verscholen zitten. Vooral tijdens de voormiddag zal zich dat in intense buien uiten. Na de middag wordt het tijdelijk droger vanaf het westen maar tegen de avond zal de buienactiviteit nogmaals toenemen. De wind zal dan ook snel aanwakkeren met aan de zee rukwinden tot mogelijk 90 tot 100 kilometer per uur uit het noordwesten. In het binnenland blijven de windstoten eerder beperkt.

Via deze handige radar kan je de windsnelheid realtime volgen.

Sneeuwval in de Ardennen

Vanmiddag dalen de temperaturen opnieuw in de Ardennen waardoor de verwachte buien transformeren in winterse neerslag. Tot en met maandagochtend is er vijf tot tien centimeter sneeuw mogelijk. Vanaf maandag of dinsdag zullen de langlauf- en skipistes dus terug open kunnen gaan.

Mensen die de sneeuwhoogte willen volgen, kunnen deze site volgen.

Komende week ook sneeuwkansen voor Vlaanderen

Ook Vlaanderen kan volgende week terug in de prijzen vallen. Vanaf dinsdag zijn de temperaturen namelijk laag genoeg voor winterse neerslag. Kleine lagedrukgebieden stuwen verschillende neerslagzones over ons land en die gaan regelmatig gepaard met (smeltende) sneeuw. “Sommige weermodellen voorzien woensdag en donderdag zelfs de vorming van een dikke sneeuwlaag maar dat is nog erg onzeker. Het staat wel vast dat de winter nog niet voorbij is. Komende week zijn er zeker nog winterse perikelen mogelijk”, zo meldt NoodweerBenelux.

Meer over Ardennen

weer

Vlaanderen

NoodweerBenelux