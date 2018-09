Stormachtig weer met veel regen en rukwinden op komst LVA sam

22 september 2018

12u50

Bron: Belga 4 Weernieuws Het warme weer is weer voorbij. De dag begon wisselend bewolkt, met hier en daar een bui. Vanmiddag verwacht het KMI lokale buien bij maxima van 13 tot 17 graden, 's avonds en 's nachts gevolgd door periodes van regen.

Vannacht is het zwaarbewolkt met bij momenten matige regenval. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. De wind wordt zwak tot matig en veranderlijk met de doortocht van de depressiekern in de nabijheid van ons land.

Voor morgen voorspelt het instituut heel wat neerslag en fris weer met maxima rond 14 graden in het centrum van het land. Vooral in Hoog-België en aan zee is er gevaar voor zware windstoten.

Het kan 's ochtends nog relatief droog zijn over de noordelijke landshelft, maar al snel gaat het overal regenen of vallen er stevige buien. Over het zuiden van het land zijn een paar lokale onweders mogelijk. Ook aan zee is er later overdag kans op enkele donderslagen.

Het is fris met in de meeste regio's maxima rond 14 of 15 graden. In het uiterste zuidoosten klimt het kwik nog tot 17 graden. De wind is eerst overwegend zwak en veranderlijk, later wordt hij matig of plaatselijk vrij krachtig uit het noordnoordwesten. Het KMI verwacht in vele streken rukwinden van 50 tot 70 kilometer per uur, maar plaatselijk en hoofdzakelijk dan aan zee en in Hoog-België kunnen er pieken voorkomen tot 80 kilometer per uur of meer.

Morgenavond is het wisselvallig met plaatselijke buien, aan de kust met kans op onweer. 's Nachts wordt het overwegend droog. De minima dalen naar 5 graden in de Hoge Venen, 7 graden in het centrum en 12 graden aan zee. De noordwestenwind zwakt af.

Overmorgen nog kans op een bui bij maxima tot 15 graden, daarna droog met vaak brede opklaringen en stilaan zachter weer met frisse nachten.