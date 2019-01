Stormachtig weer met rukwinden tot 90 kilometer per uur verwacht aan de kust: noodnummer 1722 geactiveerd IB bvb

27 januari 2019

11u59

Bron: Belga, NoodweerBenelux 0 Weernieuws De FOD Binnenlandse Zaken heeft beslist om het noodnummer 1722 te activeren, omdat er aan de kust rukwinden van 80 tot 90 kilometer per uur worden verwacht. “Bel niet naar 112 voor schade bij het komende onweer en de storm, laat die lijn vrij voor mensen in levensgevaar”, klinkt het.

In het begin van de namiddag liggen de temperaturen tussen 2 en 6 graden, maar in de loop van de dag koelt het stilaan af. Een kleine depressie zakt over de Noordzee richting Nederland en België. Dat zorgt voor de aanvoer van onstabiele lucht waarin verschillende buien en neerslaggebieden verscholen zitten.

In het binnenland staat een matige tot vrij krachtige wind die geleidelijk overal ruimt naar westnoordwest. Aan zee wakkert de wind aan naar vrij krachtig. Rukwinden kunnen tijdens de buien oplopen tot 70 à 80 km/h in het binnenland en tot 90 km/h of meer aan zee.

Goedemorgen (07:30). Vandaag is het een komen en gaan van #buienzones die lokaal pittige regenbuien veroorzaken. Later in de namiddag/avond neemt de wind toe over de westelijke regio's van de Benelux. Windstoten van 80 tot lokaal 100 km/u over deze zone. In de #Ardennen sneeuw. pic.twitter.com/2q2ig1bURe NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Ook vanavond en vannacht blijft het wisselvallig en winderig. In een strakke west- tot noordwestelijke stroming volgen de buien elkaar op. Ten zuiden van Samber en Maas gaat de smeltende sneeuw over in sneeuw die blijft liggen. In een groot deel van het centrum gaat de regen over in smeltende sneeuw. De minima liggen tussen -1 of -2 graden op de Ardense hoogten en 3 of 4 graden in het westen. In het binnenland waait er een matige tot vrij krachtige wind uit west tot noordwest. In het westen wordt de wind vrij krachtig tot krachtig met rukwinden tot 80 km/uur en aan zee zelfs zeer krachtig tot stormachtig met rukwinden tot 90 km/uur of meer.

Weersverwachting is ronduit winters voor de #Ardennen (BE). Weermodellen berekenen komende 24 uur tot 20-30 cm verse #sneeuw voor de Hoge Venen! Elders blijft het om winterse buien gaan. Kans op sneeuwdek is klein. #neige #Belgium #Ardennes #snow pic.twitter.com/3ogKCeYwdC NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Morgen begint wisselvallig met veel bewolking en buien van regen in het westen, smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. In het westen en centrum worden dat snel regenbuien en krijgen we tussendoor steeds langere perioden met droog weer en opklaringen. Op de Ardense hoogten kan er nog sneeuw vallen tot de avond. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige wind uit westnoordwest die geleidelijk in kracht afneemt en ruimt naar noordwest. Tijdens de buien kunnen de buien nog oplopen tot 65 km/uur.

Tijdens de nacht van maandag op dinsdag sterven de buien uit en verwachten we brede opklaringen in het westen en het centrum van het land. Ten zuiden van Samber en Maas kunnen de lage wolken hardnekkig zijn en plaatselijk het zicht beperken. Er is algemene nachtvorst met minima tussen -5 graden of minder boven de Ardense sneeuw en -2 graden in het westen.

Dinsdag is het meestal droog met ‘s ochtends waarschijnlijk op vele plaatsen opklaringen. In de loop van de namiddag drijven er steeds dichtere sluierwolken binnen vanuit het westen. De maxima liggen tussen -2 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen +2 en +5 graden in de andere streken. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag bereikt een sneeuwzone, verbonden aan een lagedrukkern boven het noorden van Frankrijk, onze streken.

