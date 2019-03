Storm veroorzaakte veel schade, maar was toch “niet uitzonderlijk” kg

11 maart 2019

11u30

Bron: Belga 0 Weernieuws Weerkundige David Dehenauw van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) noemt het stormweer dat gisteren over delen van het land raasde, niet uitzonderlijk. In het weerstation van Stabroek, in de provincie Antwerpen, werd met 122 kilometer per uur de hoogste windsnelheid gemeten. Het maritiem station van Zeebrugge, op de oude havendam, noteerde een piek van 119 kilometer per uur. In Middelkerke, nog aan de kust, werd een windsnelheid van 105 kilometer per uur opgetekend.

"Als weerman zou ik de storm van zondag niet uitzonderlijk noemen", blikt Dehenauw vanochtend terug. Elk jaar kennen we stormen, ook rukwinden boven 100 kilometer per uur. "Zo haalden we midden januari vorig jaar op de luchthaven in Deurne een piek van 118 kilometer per uur.”

Ramp?

Desondanks hield de storm lelijk huis in verschillende delen van het land. De vraag om schade als gevolg van een uitzonderlijk natuurfenomeen of weersomstandigheden als ramp te erkennen, moet komen van de regionale overheden, waarna het KMI dan een officieel rapport opstelt.



Voorlopig is niet bekend of zo’n procedure in gang is gezet. Of er een kans is dat het KMI een negatief advies geeft indien de vraag wel wordt gesteld, daar wil Dehenauw zich niet over uitspreken.

Code oranje

Het afkondigen van weercode oranje door het KMI gisteren voor de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, noemt Dehenauw gezien de weerkundige vaststellingen achteraf een terechte beslissing.