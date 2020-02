Storm op komst kv

09 februari 2020

06u51 0 HET WEER Vandaag wordt het zwaarbewolkt en stormachtig met perioden van regen of motregen. De wind is eerst vrij krachtig tot krachtig uit het zuidzuidwesten met rukwinden die oplopen tot 70 à 90 km per uur.

In de loop van de namiddag wordt de zuidwestenwind meestal zeer krachtig met geleidelijk rukwinden van 90 tot 100 à 110 km/u, die tot schade kunnen leiden. Met maxima van 8 tot 13 graden is het wel nog altijd zacht, aldus het KMI, dat voor de passage van storm Ciara code oranje heeft afgekondigd.

In de avond en volgende nacht trekt een actief koufront vanaf de kust door het land richting Ardennen. Het KMI verwacht dan de hevigste rukwinden. Het is meestal zwaarbewolkt met regen of stevige buien, mogelijk met lokaal onweer. De wind die ruimt van zuidwest naar westzuidwest, blijft overwegend zeer krachtig in het binnenland en stormachtig aan zee. Er zijn rukwinden mogelijk van 100 tot 130 km/u, of zeer lokaal mogelijk meer. De kans op schade is groot. De minima liggen tussen 3 en 8 graden.



Ook maandag wordt een wisselvallige en onstuimige dag met buien en tussendoor toch ook enkele opklaringen. In de Ardennen kunnen de buien vergezeld zijn van smeltende sneeuw of korrelhagel. De maxima liggen tussen 3 en 9 graden. Het waait nog steeds hard uit west tot zuidwest met felle windstoten tot 90 of lokaal 100 km/u.

Dinsdag is het nog altijd wisselvallig met veel wind. Het wordt wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien, hoofdzakelijk dan ten zuiden van Samber en Maas. De buien kunnen gepaard gaan met korrelhagel en een donderslag. Op de Ardense hoogten vallen ze onder de vorm van (smeltende) sneeuw. De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit westzuidwest met rukwinden tot 70 à 80 km/u. De maxima schommelen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden in Vlaanderen.