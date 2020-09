Storm op komst: morgen code oranje voor kust en West-Vlaanderen, rukwinden tot 90 km/u landinwaarts LH

24 september 2020

06u14

Bron: Belga, Noodweer Benelux 48 Weernieuws De herfst meldt zich vanaf vandaag aan met wolken, buien en koelere temperaturen. Vanaf morgennamiddag kan het ook flink gaan waaien, met aan zee morgennamiddag zelfs een noordwesterstorm. Voor de Kust en West-Vlaanderen geeft het KMI dan code oranje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Deze namiddag zijn er eerst nog brede opklaringen in het zuiden en oosten van het land. Een storing ligt rond de middag over het westen en trekt langzaam verder over ons land. De bewolking neemt toe en het gaat regenen of er vallen enkele buien. In het zuiden en oosten van het land zou het nog droog kunnen blijven tot de avond. De maxima liggen tussen 15 graden in de Ardennen en aan zee en 19 of lokaal 20 graden in de Kempen.

Vanavond trekt de storing verder over ons land en vallen er buien, vooral aan zee is daarbij ook kans op een onweer. Ook in de nacht valt er regen of enkele buien, maar in de tweede helft van de nacht wordt het droger en verschijnen er tijdelijk opklaringen. De minima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee. De wind waait meestal matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Morgen neemt de bewolking snel toe en wordt het overwegend wisselend tot zwaarbewolkt. Het is daarbij wisselvallig met geregeld buien die plaatselijk onweerachtig kunnen zijn. Het wordt niet warmer dan 10 graden in de Hoge Venen en 14 of 15 graden in het noorden. De wind waait eerst meestal matig uit het zuidwesten maar neemt in de namiddag toe in kracht.

Storm Odette

Aan de kust en in het westen van het land staat er op het einde van de namiddag een krachtige tot zeer krachtige noord-noordwestenwind. Elders staat er dan een matige tot krachtige wind uit westelijke richtingen. De rukwinden kunnen aan zee al oplopen tot 90 km/uur, mogelijk meer.



Vrijdagavond neemt de wind nog verder toe in kracht. Aan zee staat er een noordwesterstorm. Landinwaarts staat er een soms stormachtige noordwesten- tot noordenwind in het noordwesten van het land. Elders waait de wind matig tot krachtig uit het zuidwesten tot westen. De rukwinden kunnen oplopen tot 110 km/uur of meer tijdens de buien aan de kust.



Landinwaarts kunnen er rukwinden voorkomen van 70 tot 90 km/uur, of plaatselijk wat meer. Ook tijdens de nacht blijft het stevig waaien. Het blijft wisselvallig met soms forse buien, plaatselijk met onweer. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.

Het KMI noemt zijn eerste storm sinds we meedoen aan de Europese naamgeving vorig jaar: Odette. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Morgennamiddag/avond een NW-storm (9-10 Bft) in de Belgische Noordzee. Rukwinden tot 115 km/u met +/- 15 km/u onzekerheidsmarge. Significante golven tot meer dan 4m ‘s avonds aan zee en 5m op volle zee. De hoogste golf op zee zal rond 10m zijn, in de kustwateren 7 of 8m. David Dehenauw(@ DDehenauw) link

“Over het zuidwesten van Nederland en aan de Belgische kust kan tijdelijk 9 Beaufort komen te staan waardoor we het criteria van storm halen”, aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux eerder vandaag. “Vooral het (noord)westen van België is gevoelig voor enkele pittige windstoten die gemakkelijk de grens van 100 km/u kunnen overschrijden. Omdat er nog veel bomen in blad staan, kan lokaal ook stormschade ontstaan. Er worden ook talrijke buien verwacht die extra gevaar kunnen opleveren in de ochtendspits”, klinkt het.

Zaterdagochtend kan er in het noordoosten van het land, waar er opklaringen voorkomen en het rustiger is, mist gevormd worden. Elders is het zwaarbewolkt. In de loop van de dag wordt het overwegend zwaarbewolkt en buiig. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 10 en 17 graden bij een meestal matige tot vrij krachtige noordwester. Aan zee staat er soms zelfs een zeer krachtige wind.

Zondag blijft het zwaarbewolkt en regenachtig. De maxima liggen tussen 14 en 18 graden bij een matige of aan zee vaak krachtige, noordwestenwind.