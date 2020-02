Storm op komst: dit is wat je moet doen om schade aan je huis te voorkomen AW

06 februari 2020

15u23

Bron: Crisiscenter 0 Weernieuws De eerste grote storm van het jaar is op komst en krijgt met de voorspelde rukwinden van 100 kilometer per uur zelfs een naam. Met deze tips van het crisiscentrum van de federale overheid wapen je je huis tegen de stevige rukwinden van de storm Ciara waardoor de schade (hopelijk) beperkt blijft.

Voor de storm

- Zorg dat uw dak goed onderhouden is en controleer of er geen dakpannen loszitten. Controleer of de dakgoten niet verstopt zijn.

- Laat regelmatig de algemene toestand en die van de buitenkant van uw schoorsteen controleren (risico op instorting van de schoorsteen).

- Zet alles wat door de wind weggerukt kan worden binnen of maak het vast. Denk bijvoorbeeld aan speelgoed, tuinmeubelen en fietsen.

- Sluit ramen en deuren.

- Als de storm gepaard gaat met onweer, trek dan de stekker van computer(s), televisietoestel(len) en andere elektrische toestellen uit.

- Zorg dat uw huisdieren binnen zitten.

- Informeer u en blijf de media en aanbevelingen van de overheden volgen in geval van een stormalarm.

- Aarzel niet om uw buren zo nodig te helpen.

Tijdens de storm

- Schuil in het dichtstbijzijnde gebouw of op open terreinen, nooit onder een boom.

- Blijf binnen en ga enkel naar buiten als het echt moet.

- Vermijd om buiten werkzaamheden te ondernemen.

- Vermijd om elektrische snoeren op de grond aan te raken, vermits ze onder stroom kunnen staan.

- Als u zich moet verplaatsen tijdens een storm, kies dan voor het openbaar vervoer.

- Informeer uw familie en vrienden van uw bestemming en het voorziene uur van aankomst.

- Rijd vooral op primaire wegen en vermijd trajecten door een bos.

- Parkeer uw voertuig niet in de nabijheid van bomen.

- Een storm kan gepaard gaan met hevige regenval of onweer, in dat geval vermijd te rijden op wegen die onder water staan.

Na de storm

- Bij noodweer wordt het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende interventies van de brandweer

-De hulpdiensten kunnen de noodzaak evalueren om bepaalde beschadigde daken te bedekken met zeilen (tijdelijke en kortetermijnoplossing).

- Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, zo krijgt u geen extra problemen. Wend u snel tot privéaannemers.

- Als de storm puin meevoerde, informeer dan bij uw gemeente om te zien of er een ophaling voorzien wordt.

- Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Deze zal al uw vragen beantwoorden en u helpen om de procedure te starten om het schadegeval te regelen.

- Neem foto's van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor de samenstelling van uw verzekeringsdossier. Informeer bij uw lokale overheid: daar krijg je alle nuttige informatie over de gevolgen van de voorgedane noodsituatie.