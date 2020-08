Storm Laura ontwikkelt zich tot orkaan: Texas, Louisiana en Arkansas zetten zich schrap SVM

25 augustus 2020

17u47

Bron: Belga 0 Weernieuws De storm Laura heeft zich ontwikkeld tot een orkaan in de Golf van Mexico met windvlagen die tot 120 kilometer per uur halen. De orkaan bedreigt nu de Amerikaanse kust, meldt het Nationale Orkaancentrum in Miami.

Laura zou nog aan kracht kunnen winnen voor ze woensdag de kust van Louisiana bereikt, verwachten de meteorologen. Het orkaancentrum waarschuwt voor plots waterpeilverhogingen en overstromingen in Texas, Louisiana en Arkansas.

De storm had al zware regenval en overstromingen veroorzaakt in Haïti en in de Dominicaanse Republiek. Minstens 24 mensen zijn er omgekomen. In Cuba veroorzaakte de storm materiële schade, maar geen sterfgevallen. Het Atlantische orkaanseizoen duurt officieel van 1 juni tot 30 november.