Storm Herwart eiste al zeker zes doden 09u22

Bron: Belga 0 REUTERS Herwart hield ook lelijk huis in Berlijn, waar gisteren de noodtoestand werd afgekondigd. Weernieuws Minstens zes mensen zijn omgekomen bij de storm Herwart die gisteren door Centraal-Europa trok, en ook voor stroompannes en problemen met het auto-, trein- en luchtverkeer zorgde.

In Duitsland vielen zeker drie doden, meldt de Duitse politie vanochtend. Een 56-jarige man raakte zwaargewond bij het zinken van een pleziervaartuig en overleed aan zijn verwondingen. Ook een 48-jarige vrouw kwam om bij het incident, en een andere passagier wordt nog vermist.

Gisteren werd een 63-jarige man die in een minibus lag te slapen op een camping aan de Jadeboezem, in het noorden van het land, verrast door het stijgende water. Hij verdronk toen hij te voet probeerde vluchten.

De storm eiste ook twee slachtoffers in Tsjechië en één in Polen, telkens door omvallende bomen of takken.