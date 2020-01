Storm Gloria trekt nu van Spanje naar Zuid-Frankrijk, verschillende gemeenten worden geëvacueerd ADN

22 januari 2020

17u18

Bron: ANP, Belga

Het stormgebied dat de afgelopen dagen Spanje zwaar heeft getroffen, veroorzaakt nu ook overlast in het zuiden van Frankrijk.

De storm ‘Gloria’, die al dagenlang woedt met sterke wind en ijzige temperaturen, heeft in Spanje aan minstens negen mensen het leven gekost. Vier mensen zijn nog vermist.

Nu de storm verder is opgeschoven, wordt ook het zuiden van Frankrijk getroffen. De Franse weerdienst heeft voor twee departementen de hoogste waarschuwing gegeven. Het gaat om Pyrénées-Orientales en Aude, waar twee rivieren op het punt staan buiten hun oevers te treden. Het gebied heeft te maken met heftige regen en sneeuw.



De rivier de Agly bij de stad Perpignan heeft de kritische waterstand bereikt, wat gepaard gaat met overstromingen. Talrijke gemeenten in de buurt van de rivier worden geëvacueerd. Elders is voor de rivier de Aude de code rood afgegeven vanwege het hoge water.

