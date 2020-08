Storm Francis bereikt ons land: “Windstoten tot 90 km/u”, eerste schade aan de kust HR/SVM

25 augustus 2020

20u12

Bron: Belga, KMI, Noodweerbenelux 578 Weernieuws Francis zal ook in België officieel door het leven gaan als een storm. Aan het meetpunt Westhinder - een dertigtal kilometer in zee - is een gemiddelde windsterkte van 9 beaufort gemeten. Die windsterkte is de voorwaarde om van een storm te spreken. Plaatselijk kan schade of overlast ontstaan. Aan de kust geldt code oranje, elders in het land code geel. “Wees waakzaam”, klinkt het.



NoodweerBenelux verwacht dat de wind in kracht zal toenemen in de nacht van dinsdag op woensdag. Op veel plaatsen in het binnenland kunnen dan windstoten ontstaan van 70 tot 80 km/u. Aan de kust kan de wind pieken tot 90 km/u.

“Aangezien veel bomen vol in blad staan, vangen ze extra veel wind. Na de droogte en hitte zijn veel takken ook broos geworden waardoor het niet uitgesloten is dat er lokaal stormschade ontstaat”, aldus Roose.

Aan de kust waait het al flink. In Wenduine, deelgemeente van De Haan, zijn enkele gevelstenen door de hevige wind losgerukt. Op andere plaatsen in de regio moest de brandweer al uitrukken voor takken of stukken boom op de weg.

Het hoogtepunt van de storm wordt op woensdagochtend verwacht, dan worden er ook enkele buien mogelijk. Nederland zal het echter nog zwaarder te verduren krijgen, met windsnelheden die pieken tot 110 km/u.

Weekend

Na de stormdepressie keert op donderdag de rust opnieuw terug naar West-Europa. We bevinden ons nog steeds in een koele luchtsoort waarin gemakkelijk buien ontstaan. Zeker in het weekend wordt het fris voor de tijd van het jaar met maxima die amper 20°C halen. “We moeten vooral op zaterdag rekening houden met geregeld enkele buien waardoor het herfstgevoel compleet zal zijn. Van een terugkeer naar warm zomerweer is voorlopig geen sprake”, besluit NoodweerBenelux.

Bekijk hier het volledige weerbericht:



