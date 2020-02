Storm Dennis is nog maar pas land uitgewaaid en daar is Ellen al HAA

17 februari 2020

12u33 196 Weernieuws Ciara en Dennis zijn nog maar pas het land uitgewaaid, en daar is al een nieuwe stormdepressie. Ellen zou volgend weekend voor behoorlijk wat wind kunnen zorgen, zegt weerman Frank Duboccage.

“We gaan er voorlopig van uit dat er windstoten van zo’n 80 à 90 kilometer per uur kunnen voorkomen.” In principe is dat geen storm, erkent Duboccage. “Maar bij Dennis bijvoorbeeld dachten we ook dat die niet zo sterk uit de hoek zou komen. Uiteindelijk was dat wél het geval. Op sommige plaatsen en op sommige tijdstippen was storm Dennis sterker dan Kiara. We moeten nog een beetje voorzichtig zijn, maar het ziet ernaar uit dat het opnieuw een onstuimig weekend wordt.”

Het gaat om de vijfde storm dit jaar, die Ellen werd gedoopt. Stormnamen volgen elkaar alfabetisch op en jongens- en meisjesnamen wisselen elkaar af.

