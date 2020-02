Storm Ciara onderweg naar ons land: KMI waarschuwt met code oranje Redactie

08 februari 2020

09u02

Op zondag nadert storm 'Ciara' de Benelux. Inmiddels hebben meteorologen een beter zicht op de effectieve timing van het stormveld en de periode waarin we de hevigste windstoten kunnen verwachten. "Vooral de late namiddag en de avond is een tijdslot om in de gaten te houden. De combinatie met eventuele onweerachtige buien kan lokaal voor stormschade zorgen", aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux . Het KMI kondigt voor morgen code oranje af.

Dankzij een actieve straalstroom op de Atlantische Oceaan kunnen lagedrukgebied zich sterk gaan uitdiepen. Vandaag merken we daar nog niet veel van, want in eerste instantie profiteert België van enkele opklaringen die later gevolgd worden door wolken en neerslag vanuit het westen.

Ondertussen wordt ten westen van het Verenigd Koninkrijk storm ‘Ciara’ geboren. “Dit systeem profiteert van een zeer sterke wind op 15 kilometer hoogte. De windsnelheden pieken daarna op die hoogte naar 200 tot 300 kilometer per uur. Het is de interactie met deze luchtstroom waardoor we op zondag ook een stormsituatie te verduren krijgen”, vertelt Roose.

Waar en wanneer kunnen we de doortocht van de storm verwachten?

In de loop van zondagochtend trekt de wind fors aan uit het zuidwesten. Er kunnen tussen 7 uur en 12 uur reeds windstoten ontstaan van 50 tot 70 kilometer per uur. Over het westen van België piekt de wind naar 80 tot 90 kilometer per uur. Het stormveld wordt verwacht in de namiddagperiode en zorgt voor windstoten tot 110 kilometer per uur in het binnenland van België. Over het westen kunnen we dan al windstoten tot 120 kilometer per uur rapporteren.

“Het hoogtepunt van de storm wordt verwacht in de late namiddag en avondperiode wanneer er ook buien verschijnen. Zeker wanneer er onweer ontstaat op deze buien, is stormschade niet uitgesloten. Wij kunnen mensen alleen maar adviseren om goed de weerdiensten op te volgen voor bijkomende updates”, besluit NoodweerBenelux. Bekijk hier de live windsnelheden.

Code oranje

Het KMI roept code oranje uit. Weerman David Dehenauw kondigde vanmorgen al aan dat het in de loop van de dag al zou gebeuren. Eerder hield het KMI het op code geel.

Bij code oranje wordt aangeraden om voorbereid te zijn en raadgevingen van de bevoegde overheid op te volgen. Code oranje kan uitgeroepen worden bij verschillende weerfenomenen, zoals verspreide rukwinden tussen 101 en 130 kilometer per uur bijvoorbeeld, of overvloedige neerslag (31 tot 50 liter per vierkante meter in 1 uur, of 41 tot 60 liter per vierkante meter in 6 uur, of 51 tot 100 liter per vierkante meter in 24 uur).

“Zondagavond en in de nacht naar maandag lopen de rukwinden nog verder op en is er gevaar voor pieken tot 110 à 130 kilometer per uur. Het is niet uitgesloten dat er tijdens een eventueel onweer zeer lokaal nog hogere windpieken optreden. De kans op schade is groot en dit in het ganse land”, waarschuwt het KMI.

Het KMI gaat in de loop van de dag code oranje uitvaardigen (max 24u voordien). Meer uitleg op https://t.co/90T979Z5N2 David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Wanneer gaat de wind luwen?

Niet alleen zondag is het uitkijken voor veel wind, maar ook maandag overdag blijft de wind de hoofdrol opeisen. Er kunnen op maandag nog steeds windstoten voorkomen tot 100 kilometer per uur. “Zeker tegen de avondperiode op maandag is het opnieuw uitkijken voor gemene windstoten wanneer buien de oversteek maken van west naar oost”, aldus Roose.

