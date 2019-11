Stilaan droger weer, vannacht gaat het overal vriezen: -10 graden in Ardennen tvc

19 november 2019

06u42

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend kan het ten zuiden van Samber en Maas plaatselijk glad zijn door aanvriezende mist en ijsplekken. We krijgen vandaag afwisselend opklaringen en wolkenvelden vergezeld van enkele buien. Die zullen het talrijkst zijn nabij de Nederlandse en Duitse grens en kunnen 's ochtends nog een winters karakter hebben in de Hoge Venen. In de loop van de namiddag wordt het echter geleidelijk droger vanaf het zuidwesten. In de Ardennen kan de nevel en mist plaatselijk hardnekkig zijn. Maxima van 1 of 2 graden op de Ardense hoogten tot 7 of 8 graden in het westen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht wordt het lichtbewolkt tot helder en gaat het overal vriezen. Plaatselijk ontstaan er aanvriezende mistbanken. De minima liggen rond -1 graad aan de kust, -3 graden in het centrum en plaatselijk tot -10 graden in sommige Ardense valleien.

Woensdag is het, na een koude nacht, droog met in de meeste streken brede opklaringen. In het noordoosten en het oosten zijn de wolken waarschijnlijk talrijker. Maxima van +1 graden in de Hoge Venen tot +6 graden in Vlaanderen.

Donderdag blijft het waarschijnlijk droog met nog brede opklaringen, zeker in de voormiddag. Na de middag maken de opklaringen echter geleidelijk plaats voor meer bewolking vanuit Frankrijk. De maxima liggen tussen +2 graden in de Hoge Venen en +9 graden in Vlaanderen.

Vrijdag krijgen we afwisselend opklaringen en bewolkte perioden met plaatselijk kans op een licht buitje. Maxima tussen +4 graden in Hoge Ardennen en +10 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. De kans op buien neemt toe. Temperaturen tussen +6 en +10 graden.

Zondag zou er in de loop van de dag een zwakke regenzone van west naar oost over het land trekken. Maxima rond 10 graden in het centrum bij een matige zuidwestenwind.