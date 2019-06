Stevige windstoten verwacht, KMI kondigt code geel af tot morgen kv kg

07 juni 2019

13u04

Bron: Belga 15 HET WEER Een diepe depressiekern (Miguel) verplaatst zich van Bretagne naar de Noordzee en bepaalt deze namiddag en vannacht ons weer. Bij de passage van de storing zijn er rukwinden mogelijk tussen 70 en 80 kilometer per uur of lokaal zelfs wat meer, zo waarschuwt het KMI. Het weerinstituut vaardigt daarom code geel uit tot en met morgennamiddag.

Het is vandaag wisselend tot tijdelijk zwaarbewolkt met perioden van regen of buien die vooral richting Nederland en boven het Ardense reliëf kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.



De wind wordt matig tot vrij krachtig uit zuidelijke richtingen met rukwinden die kunnen oplopen tot 80 kilometer per uur of nog meer tijdens de buien. Het KMI kondigt daarom vanaf 13 uur code geel af in het hele land. De waarschuwing blijft gelden tot morgennamiddag 17 à 18 uur, afhankelijk van de provincie.

Vanavond en -nacht worden vooral in het westen van het land nog perioden van regen of buien verwacht die eventueel kunnen gepaard gaan met onweer. De minima liggen tussen 8 en 12 graden. De zuidenwind steekt nog een tandje bij en wordt vrij krachtig tot soms krachtig uit zuidzuidwest. Er is kans op rukwinden tot 80 à 90 kilometer per uur of lokaal zelfs wat meer.

Morgen is het nog lange tijd winderig en wordt het wisselend bewolkt met in de voormiddag vooral in het westen buien. In de namiddag vallen er vooral in het binnenland enkele buien. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden. Er zijn nog altijd rukwinden mogelijk tot 80 à 90 kilometer per uur. In de latere namiddag en ‘s avonds wordt het rustiger.

‘s Nachts wordt het droog en klaart het uit alvorens hoge bewolking over het land schuift vanuit Frankrijk. In het binnenland wordt de wind zwak. Aan zee wordt de wind matig uit zuidwest. Het koelt af tussen 6 en 11 graden.

Zondag begint droog met nog enkele opklaringen. Later wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op een lokale bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de nacht naar maandag volgen waarschijnlijk meer buien. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee en in Hoog-België en 21 graden in de Kempen.

Maandag wordt het wisselvallig met in de voormiddag enkele buien, in de namiddag meer buien. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden. Dinsdag wordt het wisselend bewolkt en begint de dag waarschijnlijk droog. In de loop van de dag ontwikkelen zich buien die eventueel kunnen gepaard gaan met onweer.

