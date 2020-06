Stevige buien met krachtige wind en een donderslag mogelijk, noodnummer 1722 geactiveerd TT - MVDB

05 juni 2020

10u49

Bron: Belga - Noodweer Benelux 124 UPDATE Vandaag is het wisselvallig met soms opklaringen en kans op intense buien. Dat kan plaatselijk gepaard gaan met een donderslag en sterke rukwinden rond 65 km/u, mogelijk wat meer tijdens de buien. De maxima liggen rond 9 à 10 graden in de Ardennen en 13 à 15 graden in het centrum. Dat meldt het KMI. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies weer geactiveerd, wegens risico op onweer.



Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met nog enkele plaatselijke buien. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 7 tot 10 graden elders. De westenwind luwt, wordt opnieuw matig en krimpt naar het zuidwesten.

Morgen is het wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Tegen de middag wordt het tijdelijk droger over het noordwesten van het land. De maxima schommelen tussen 13 en 16 graden bij een goed voelbare westen- tot zuidwestenwind. Aan zee haalt de wind pieken tot 75 km/u, in het binnenland zijn pieken tot 65 km/u mogelijk.

In de nacht van zaterdag op zondag trekt een nieuwe regenzone vanaf de Noordzee over ons land. In het noordwesten wordt het al snel zwaarbewolkt met lichte regen, nadien wordt het er halfbewolkt en droog. In het zuidoosten is het eerst wisselend bewolkt en droog, en wordt het tegen de ochtend zwaarbewolkt met lichte regen. De minima schommelen tussen 5 en 10 graden.

Zondag wisselen zwaarbewolkte periodes en periodes met opklaringen elkaar af. Er worden enkele buien voorspeld die waarschijnlijk actiever zijn en vergezeld worden van een donderslag in de regio’s nabij Nederland. De maxima liggen rond 14 graden in de Hoge Venen tot lokaal 19 graden in het centrum.

Maandag wordt een grijze dag. In de voormiddag wordt in de meeste streken regen voorspeld. In de namiddag wordt het in de westelijke landshelft droger. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt maar blijft het droog, op een enkele zwakke bui na. In de namiddag of avond trekt het opnieuw open vanaf het noordwesten. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden.

Woensdag wordt het bewolkt maar iets zachter met maxima rond 20 graden in het centrum van het land. Op het reliëf is een bui mogelijk en in het westen wordt een zwakke regenzone voorspeld