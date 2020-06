Stevige buien met krachtige wind en een donderslag mogelijk bij temperaturen tot 15 graden TT

05 juni 2020

06u19

Bron: Belga 16 Weernieuws Vandaag is het eerst eerst zwaarbewolkt met perioden van regen. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen wisselvallig met soms opklaringen maar ook buien. Sommige buien kunnen vrij stevig zijn en in de namiddag zijn ook een paar lokale donderslagen mogelijk. De maxima gaan van 9 tot 15 graden. Dat meldt het KMI.



Er waait een matig tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten, ruimend naar westen tot noordwesten. Hoofdzakelijk na de middag zijn er pieken van 50 tot 65 kilometer per uur mogelijk. Tijdens een fikse bui kunnen de rukwinden nog wat hoger oplopen.

Vanavond wordt het tijdelijk droger, al blijven er nog plaatselijke buien mogelijk. 's Nachts wordt het opnieuw zwaarbewolkt met meer buien die van het westen naar het oosten door het land trekken. De minima liggen tussen 5 en 10 graden.

Morgen verwacht het KMI wisselend tot zwaarbewolkt weer met enkele buien. Op het einde van de voormiddag wordt het meestal droog over het noordwesten en het noorden. In de namiddag blijft het in vele streken droog. Het is fris met maxima van 11 graden in de Hoge Venen tot 16 graden in Vlaanderen, bij een vrij krachtige wind.

Zondag is het wisselend bewolkt met enkele lokale buien, vooral in het westen en het noorden van het land. Elders blijft het mogelijk droog. We krijgen maxima van 13 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in het centrum. Er waait een overwegend matige westenwind.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met enkele plaatselijke buien in de namiddag. Maxima tussen 14 en 19 graden. Er waait een matige noordnoordwestenwind.

Dinsdag verwachten we meestal veel wolken met mogelijk een paar korte opklaringen tussendoor. Aanvankelijk bestaat er nog kans op enkele buien, maar in de loop van de dag wordt het overwegend droog. De maxima schommelen in de meeste streken rond 17 graden bij een matige noordenwind.