Steeds vaker temperaturen boven 30 graden: klimaatopwarming treft ook hogere gebieden in de Alpen SVM

02 juli 2020

15u06

Bron: Belga 0 Weernieuws De zomers worden in de bergen warmer door de opwarming van de aarde. Zelfs boven de 1.000 meter komen temperaturen boven de 30 graden vaker voor, blijkt uit evaluaties die vandaag gepubliceerd werden. Het onderzoek gebeurde door de Duitse weerdienst (DWD), het Federaal Bureau voor Meteorologie en Klimatologie MeteoSwiss en het Oostenrijkse Centrale Instituut voor Meteorologie en Geodynamica (ZAMG).

Tussen 1990 en 2019 had het Zwitserse Chateau d'Oex op ongeveer 1.000 meter hoogte negentien dagen hitte met temperaturen van meer dan 30 graden. In de 30 jaar daarvoor was dit slechts twee keer het geval. In Seefeld (Oostenrijk), op een hoogte van ongeveer 1.200 meter, nam het aantal jaren met warme dagen toe van vijf naar dertien.

Volgens een verklaring van de DWD hebben de gletsjers in Oostenrijk sinds hun maximumstand in 1850 bijna 60 procent van hun oppervlakte verloren. Ook in Zwitserland trekt het ijzige gebied zich steeds meer terug: de gemiddelde hoogte van het vriesniveau in de zomer ligt nu regelmatig rond de 3.800 meter, tussen 1961 en 1990 was het iets minder dan 3.350 meter.



Die ontwikkeling zal de komende decennia zeer waarschijnlijk doorgaan. "Nu de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd onveranderd is, zullen zomers die voor ons vandaag extreem heet zijn aan het eind van de eeuw de norm zijn", besluit de DWD in Offenbach.