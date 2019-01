Statische lading bij winterweer: waarom iedereen zich vandaag als kerncentrale gedraagt AW

21 januari 2019

16u56 0 Weernieuws Schrok je jezelf vanmorgen ook een hoedje toen je de deurklink, iemand anders of je laptop aanraakte? Dan ben je vast niet de enige. Maar hoe komt het eigenlijk dat ons lichaam zich eventjes als kerncentrale gedraagt tijdens de koude winterdagen?

In de winter –vooral wanneer het koud en droog is zoals vandaag- hangt er letterlijk elektriciteit in de lucht. De lucht speelt, onder normale omstandigheden, nochtans een belangrijke rol als isolator van elektrische ladingen. Statische elektriciteit vloeit in dat geval weg zonder dat je het merkt, dankzij het vocht in de lucht. Maar wanneer de luchtvochtigheid te laag is, kan de statische elektriciteit geen kant op. Totdat je contact maakt met een geleidend voorwerp tenminste, gevolgd door een elektrische ontlading. En dat voel je wel.



Hoe die elektrische lading in de eerste plaats in ons lichaam ontstaat? Normaal is het menselijk lichaam elektrisch neutraal, maar door wrijving (bijvoorbeeld heen en weer schuifelen op je bureaustoel) ontstaan er restladingen. Dat betekent dat ons lichaam vrije elektronen verzamelt van de oppervlakken rondom ons. Die restladingen bouwen makkelijk op tot een lading van zo’n duizend volt. Het gevolg: een vervelend, niet schadelijk schokje bij ontlading.

Binnenshuis

Vooral binnenshuis is de kans groot dat er elektrische ladingen ontstaan. Door de koude en droge lucht te verwarmen, wordt die immers nog droger. Een manier om verwarmde ruimtes een beetje vochtiger te maken is door simpelweg een bakje met water op de verwarming te plaatsen. Daardoor zal het water stilaan verdampen en blijft de vochtigheidsgraad in huis stabiel.