Start van een wisselvallig weekend, vanavond hier en daar kans op onweer

25 juli 2020

06u14

Bron: Belga 4 Weernieuws We krijgen een behoorlijk wisselvallig weekend. Vandaag valt er af en toe wat regen of motregen, maar er zijn ook droge periodes en de temperaturen schommelen tussen 21 en 26 graden. Deze avond en in de nacht van zaterdag op zondag trekt een actieve storing over het land met hier en daar kans op onweer, meldt het KMI.

Ook zondag wisselen wolken, opklaringen en buien elkaar af met temperaturen rond 22 graden in het binnenland.

Maandag borduurt het weer verder op hetzelfde thema. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar ef en ook dan kan er lokaal nog een bui vallen, vooral dan in het noorden. De maxima schommelen dan tussen 20 en 25 graden.

Voor dinsdag is de voorspelling nog onzeker, vooral dan voor de timing van een zwakke storing die een einde maakt aan de zachte lucht over onze streken. Plaatselijk kan er wat neerslag vallen, vooral dan in het westen en het centrum. De maxima schommelen rond 24 of 25 graden in het centrum en 27 graden in het zuidoosten.



Woensdag wordt het- jawel, u raadt het al - wisselvallig met bewolking en kans op een bui. Het wordt dan wel opnieuw wat frisser bij zo'n 20 graden. Donderdag blijft het wisselend bewolkt, maar zou het wel droog blijven met maxima tot 23 graden. Vrijdag wordt het mogelijk warmer en vrij zonnig met maxima rond 25 of 26 graden in het centrum van het land.

