Spectaculaire vuurbol verlicht hemel boven verschillende Europese landen HR

02 december 2018

11u20 0 Weernieuws Webcams hebben een opmerkelijk natuurfenomeen vastgelegd. Een gigantische vuurbol veroorzaakte een lichtflits die vanuit verschillende landen in Europa zichtbaar was. Dat duurde slechts enkele seconden, maar het levert prachtige beelden op.

De lichtflits was donderdagochtend omstreeks 5.10 uur te zien vanuit plaatsen in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Slovenië, Hongarije, Slovakije en Kroatië. Verschillende camera’s konden het spektakel vastleggen. In de Alpen leverde de krachtige lichtflits in combinatie met de bergen, maan en sneeuw wondermooie plaatjes op.

Wellicht ging het om een deeltje dat is losgekomen van een meteoroïde of planetoïde. Als zo’n stukje puin vanuit de ruimte in de atmosfeer terechtkomt, wordt het materiaal sterk afgeremd en zeer heet. Daardoor ontstaat een vuurbol.

Dit zijn enkele van de beelden van webcams uit Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.

