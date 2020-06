Spectaculaire slowmotionbeelden van een blikseminslag

Weernieuws

Afgelopen nacht kregen verschillende plaatsen in België en Nederland te maken met onweer. Op social media circuleren beelden van een blikseminslag in slow motion. “Deze beelden werden gemaakt in Boskoop, Nederland en zijn bijzonder omdat we heel goed zicht krijgen op de opbouw van een bliksemontlading”, aldus weerdienst NoodweerBenelux