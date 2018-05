Spectaculaire beelden tonen hoe felle bliksemschichten de lucht verlichten in Engeland lg

29 mei 2018

13u52

Bron: AD.nl 3

Spectaculaire onweersbuien trokken afgelopen weekend over Groot-Brittannië. Op de beelden is te zien hoe felle bliksemschichten de lucht verlichten. Volgens de Britse nieuwszender BBC werden er in vier uur tijd zo'n 15.000 blikseminslagen gemeten. Het noodweer zorgde ervoor dat verschillende vluchten geannuleerd werden en huizen beschadigd raakten.