Sombere afsluiter van het weekend: zwaarbewolkt met kans op motregen AW

06 januari 2019

06u38

Bron: Belga 0 Weernieuws Het belooft vandaag een grijze dag te worden met af en toe lichte regen of motregen, terwijl in de Ardennen sneeuw mogelijk is. In de loop van de namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 7 graden aan zee. Dat voorspelt het KMI.

's Avonds en 's nachts blijft het zwaarbewolkt met soms enkele opklaringen. Het blijft zo goed als droog. In de loop van de nacht is er kans op nevel en in de Ardennen ook mist. De minima liggen rond het vriespunt in de Ardennen en 6 graden aan de kust.



Ook maandag is het meestal zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 2 en 9 graden. In de namiddag of 's avonds bereikt een storing ons land. Vanaf het westen kan het dan licht gaan regenen. De wind waait 's avond vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee. Er zijn dan rukwinden mogelijk tussen 50 en 65 kilometer per uur.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met buien, die in Hoog-België winters zijn. Het zal ook stevig waaien met rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur. De maxima liggen tussen 1 en 7 graden.

Vanaf woensdag zijn er weer opklaringen die afwisselen met wolkenvelden met soms enkele buien. In de Ardennen kunnen sneeuwbuien vallen, maar ook elders kan de neerslag winters worden. Het wordt frisser met maxima rond of net onder het vriespunt op de Ardense Hoogten en tussen 3 en 6 graden elders. 's Nachts kan het gaan vriezen.

Donderdag blijft het overwegend droog met opklaringen en wolkenvelden. Vrijdag wordt het opnieuw overwegend grijs met soms lichte neerslag.

