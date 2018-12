Somber einde van 2018: zwaarbewolkt, motregen en zachte temperaturen AW

28 december 2018

06u35

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag geleidelijk zwaarbewolkt en nevelig. Vooral in het noordwesten van België kan er ook motregen vallen. De maxima liggen rond 2 of 3 graden in de Gaume en 8 graden aan zee. Ook vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt en nevelig met kans op wat motregen. Ten zuiden van Samber en Maas wordt plaatselijk mistig. De minima liggen tussen -2 graden in de Ardennen en +6 graden vlak aan zee, zo verwacht het KMI.

Zaterdag is het zwaarbewolkt tot betrokken met soms wat lichte (mot)regen, vooral op de Ardense Hoogten en langs de Nederlandse en Duitse grens. Het wordt vrij zacht, met maxima tussen 3 graden in de Gaume en 9 graden in het noorden van het land.

De laatste dagen van 2018 verlopen grijs en vaak miezerig. Er is weinig evolutie in de temperatuur. Het blijft zowel 's nachts als overdag vrij zacht met temperaturen in het centrum rond 9 graden.

Begin volgend jaar ontwikkelt er zich een nieuwe hogedrukzone boven West-Europa en de Britse Eilanden. Het is dan overwegend bewolkt, maar het blijft -op enkele druppels na- voornamelijk droog. De temperaturen dalen ietwat, met nog maxima van zo'n 6 of 7 graden in het centrum.

In de tweede helft van volgende week zal het waarschijnlijk zonniger worden. 's Nachts en 's ochtends kan het dan overal lichtjes tot matig vriezen.