Sneeuw Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 22 januari Jill Peeters

21 januari 2019

17u00 15

Dinsdagvoormiddag zal het overal een tijdje sneeuwen en wordt er een laag gevormd van 1 tot 3 centimeter in Vlaanderen. In de Ardennen kan er tot 5 centimeter vallen. Het blijft koud en de maxima komen amper tot boven het vriespunt, en daarbij staat er een matige wind uit het zuiden. In de loop van de namiddag wordt het droger, en is er wat zon.

