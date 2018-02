Sneeuwzone trekt langzaam over het land, Brussels Airlines schrapt preventief vluchten. "Blijf zo veel mogelijk thuis" KV TK HA

09 februari 2018

04u30

Bron: Wegen en Verkeer, Noodweer Benelux, Belga, VTM Nieuws 18968 Weernieuws Een sneeuwzone trekt vandaag langzaam over het land. Vanochtend vielen de eerste vlokken in West-Vlaanderen, deze namiddag is de rest van het land aan de beurt. De oproep van het Agentschap Wegen en Verkeer, om vandaag zo veel mogelijk thuis te blijven, indien dat gaat, is niet in dovemansoren gevallen; de ochtendspits verliep bijzonder rustig. Later vandaag worden nog sneeuwbuien verwacht. In combinatie met de vakantie-uittocht kunnen die mogelijk een moeilijke avondspits veroorzaken. Brussels Airport heeft preventief een aantal vluchten afgelast.

De verwachte sneeuwzone is iets later dan verwacht ons land binnengekomen, en is minder intens dan voorspeld. Volgens Noodweer Benelux heeft de sneeuw vertraging opgelopen door de erg koude, droge lucht op het vasteland. Daardoor neemt ook de sneeuwintensiteit af, meldt Noodweer Benelux. De voorspelde sneeuwlaag van 5 centimeter halen we niet. In West-Vlaanderen ligt er 1 tot 3 centimeter sneeuw. Naarmate de sneeuwzone over het land trekt, zal ook de intensiteit ervan afnemen.

In Oost-Vlaanderen, de provincie Antwerpen en het centrum van het land is het op sommige plaatsen inmiddels ook beginnen te sneeuwen. De kans dat de vlokken blijven liggen, is echter klein, omdat de temperaturen op veel plaatsen intussen positief zijn.

Op onderstaande interactieve kaart kan je zien waar het momenteel sneeuwt:

Thuiswerkalarm

Nadat de sneeuw eind vorig jaar aanleiding vormde voor verkeerschaos, pleitte het KMI voor een "thuiswerkalarm" bij noodweer. Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseerde gisterenavond om vandaag thuis te blijven indien dat gaat. Bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) was eenzelfde boodschap te horen.

Morgen veel sneeuw voorspeld. Wie kan, werkt best thuis. @DDehenauw #thuiswerkalarm #KMI https://t.co/SouS1DoJEv Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

En die oproep is niet in dovemansoren gevallen, want we beleefden een opvallend rustige ochtendspits. De filepiek bedroeg amper 50 kilometer. Er waren ook geen problemen bij het openbaar vervoer, aldus VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman.

De #sneeuwzone bereikt momenteel het centrum van de #Benelux. De temperaturen liggen momenteel net boven het vriespunt waardoor het vormen van een #sneeuwdek moeilijk zal worden daar. #sneeuw pic.twitter.com/GaynAfYvMP NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Mogelijk zorgen de winterse buien in combinatie met de vakantie-uittocht vanavond wel voor problemen.

Deze namiddag transformeert de meeste neerslag in het westen in regen. Elders in de Benelux kan het dan nog enkele uren licht gaan sneeuwen met gladde wegen tot gevolg. Over het uiterste oosten en zuidoosten van de Benelux verwacht NoodweerBenelux minder sneeuwval. De maxima liggen tussen -2 en +2 graden ten zuiden van Samber en Maas, tussen +1 of +3 graden in het centrum en rond +4 graden aan de kust, meldt het KMI.

Gladde wegen

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer heeft vorige nacht de wegen behandeld met een preventieve strooizoutlaag. In totaal werd er zo'n 300 ton zout gestrooid. Ook de stukken waar de voorbije week geen zout gestrooid werd, omwille van geen risico op gladheid, werden afgelopen nacht behandeld. De strooidiensten staan standby om uit te rijden en bij te strooien, of eventueel sneeuw te ruimen waar en wanneer het nodig is.

Het agentschap vraagt aan bestuurders die toch de baan op moeten om hun rijstijl aan te passen aan de toestand van de weg. "Want de wegen kunnen er gevaarlijk glad bij liggen." Voldoende afstand houden is aangewezen.

Brussels Airport

Brussels Airlines schrapt deze namiddag preventief zeven vluchten om alles vlot te laten verlopen, zegt woordvoerster Kim Daenen. Het betreft vluchten naar Venetië, Göteborg, Birmingham, Milaan, Bazel, Wenen en Hannover. "Het gaat om een preventieve beslissing die gisterenavond laat werd genomen. De passagiers werden verwittigd", bevestigt Daemen.

De sneeuw op Brussels Airport wordt na 12 uur verwacht. "Het zou poederachtige sneeuw zijn. Die is vrij goed te verwijderen", aldus Daenen nog. Net voor de start van de krokusvakantie verwacht Brussels Airport vandaag 72.000 passagiers, aldus de luchthavenuitbater op Twitter.

Good morning, start of the spring break this evening! Today is quite a busy day with 72,000 passengers. We expect snow later today: leave for the airport well ahead of your departure time and check your flight status on https://t.co/fiquDc46Md or the #brusselsairport app. pic.twitter.com/JG6HoCS1dv Brussels Airport(@ BrusselsAirport) link

Op de website van de luchthaven wordt voorts gewaarschuwd voor mogelijke vertragingen omwille van de voorspelde sneeuwval. "Onze winteroperatieteams stellen alles in het werk om de impact op de luchthaven tot een minimum te beperken. Door het ontijzelen van vliegtuigen en ijs- en sneeuwvrij maken van de start-en landingsbanen is het mogelijk dat sommige vluchten vertraging oplopen. Ook het wegverkeer van en naar de luchthaven kan hinder ondervinden", waarschuwt de luchthavenuitbater, die reizigers nog aanraadt om ruim op tijd naar de luchthaven te vertrekken.

Ook op de Nederlandse luchthaven van Schiphol heeft luchtvaartmaatschappij KLM enkele vluchten geannuleerd.

Later opnieuw zachter, opgelet in de nacht

Morgen en zondag wordt het uiteindelijk opnieuw een fractie zachter waardoor het sneeuwdek ook in de Ardennen kan smelten. De nachten blijven evenwel opletten geblazen, want er kunnen vooral in het binnenland rijm- en ijsplekken ontstaan door negatieve temperaturen. De winter geeft zich dus nog niet gewonnen.

Maandag en dinsdag lijkt het meestal droog te zullen worden en krijgen we vaak de zon te zien.