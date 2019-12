Sneeuwstorm legt vliegverkeer op IJsland plat: windstoten tot 200 km/u verwacht

Weernieuws

Komende 24 uur trekt een stevige stormdepressie richting IJsland. Weermodellen berekenen een flinke hoeveelheid sneeuwval van 100 tot lokaal 200 cm. De IJslandse weerdienst verwacht ook hevige windstoten waardoor het vliegverkeer sinds 14u30 onderbroken is. “Meest recente weermodellen berekenen windstoten die woensdag over het zuidoosten van het eiland kunnen pieken naar 180 tot mogelijk 200 km/u. Een explosieve uitdieping van een lagedrukgebied is hiervan de oorzaak”, volgens Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux