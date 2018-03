Sneeuwstorm Emma en 'Beast from the East' slaan in alle hevigheid toe: duizenden auto's geblokkeerd in Schotland en Zuid-Frankrijk Karen Van Eyken

01 maart 2018

09u54

Bron: BFM-TV, Daily Mail, OE24, Corriere della sera, 20Min.ch, Dauphiné Libéré, Belga, The Independent 27 Weernieuws Op de dag dat de meteorologische lente van start gaat, regeert koning winter. Hevige sneeuwval leidt tot veel hinder in grote delen van Europa. Vooral Ierland Schotland en het oosten van Engeland zijn zwaar getroffen, maar het ergste moet daar nog komen. Sinds afgelopen nacht zitten honderden automobilisten vast op een snelweg in Glasgow. Ook op de wegen naar het zuiden van Frankrijk is er veel verkeersellende door de sneeuw en lijkt er voor ontelbare chauffeurs geen doorkomen aan. Ondertussen zijn in Europa al minstens 50 mensen gestorven door de koude.

De Ieren en Britten zetten zich schrap voor storm Emma die van over de Atlantische Oceaan komt en samen met de bitterkoude Siberische lucht - over het Kanaal 'The beast from the East' genoemd - voor heel wat winterellende zorgt en nog zal zorgen. De Britse autoriteiten vrezen ook voor een gastekort door de extreme weersomstandigheden.

Sneeuw, ijzel en hevige windvlagen hebben voor de derde dag op rij aanzienlijke verkeershinder in Groot-Brittannië veroorzaakt. Vooral in Schotland viel het openbare leven stil, nadat de Britse weerdienst de hoogste alarmfase voor verse sneeuwval had afgekondigd. De politie roept de mensen op om binnen te blijven en de meeste inwoners geven nu gehoor aan die oproep. Honderden scholen blijven dicht.

Great to see that people are following the advice not to travel unless your journey is essential.



We know it can be a difficult choice to take a day off work, especially if you suffer financially, however unnecessary travel during weather warnings are extremely dangerous pic.twitter.com/zl61eRU9Mt RoadPolicingScot(@ polscotrpu) link

Honderden chauffeurs zitten ondertussen nog wel vast na sneeuwstormen in de buurt van Glasgow op snelweg M80. Sommigen onder hen staan al meer dan dertien uur stil. Er kan bovendien nog tot 40 cm sneeuw bijvallen.

Een bestuurder, Stevie Buist, vertelde aan STV dat hij zijn auto had verlaten omdat hij te weinig diesel had. Hij voegde eraan toe: "Ik had twee jonge kinderen in de auto, dus ik dacht dat ik het er best nog zou op wagen als het buiten nog klaar was. Je denkt aan de veiligheid van je kinderen. Ik wist dat ik de motor niet een hele nacht kon laten draaien. De temperaturen daalden en het was al min 3 graden, dus ik kon ze niet laten slapen in de auto."

Maar transportminister Humza Yousaf drong er bij de chauffeurs op aan om hun auto niet in de steek te laten.

Snow showers will keep falling in the east on Thursday morning and a red snow warning will stay in force for the central belt of Scotland until 10 am pic.twitter.com/NJ172MjYhF Met Office(@ metoffice) link

Ook in het noordoosten van Engeland is een pak sneeuw gevallen. Vele wegen in heel het land moesten gesloten worden, duizenden auto's reden zich vast. Heel wat automobilisten hebben de nacht in hun voertuig moeten doorbrengen. De Britse weerdienst voorspelt voor vandaag en morgen hevige sneeuwval en aanvriezende regen en ijzel in Wales en Zuidwest-Engeland en heeft ook daar de hoogste alarmfase uitgeroepen. In Lincolnshire zijn de meeste wegen onberijdbaar en kunnen de sneeuwruimers hun werk niet doen. Sommige dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. De autoriteiten hebben het leger ingezet.

Ook het treinverkeer wordt niet gespaard, honderden spoorverbindingen in heel het land zijn uitgevallen. Ook het luchtverkeer ondervindt veel hinder.

Op de luchthaven van Glasgow hebben medewerkers van het Rode Kruis dekens uitgedeeld aan gestrande reizigers. Alle vluchten zijn er al zeker tot 15 uur lokale tijd afgelast. Ook de luchthaven van Edinburgh is deze voormiddag dicht. Op de luchthaven London Gatwick worden eveneens veel vertragingen en annuleringen genoteerd. Op Heathrow en de luchthaven van Manchester zijn honderden vluchten afgelast.

Het winterweer legt ook Ierland volledig lam. Het openbaar vervoer kan niet uitrijden. Scholen blijven dicht voor de rest van de week. Veel banken en bedrijven zijn gesloten. Het pak sneeuw dat verwacht wordt, is het grootste in meer dan 36 jaar.

Volgens meteorologen kan het extreme weer dus nog zeker 48 uur aanhouden. Geen wonder dat de Ieren en de Britten volop aan het hamsteren zijn. In sommige supermarkten zijn een aantal rekken leeg. In Ierland is brood op veel plaatsen uitverkocht.

Frankrijk

In Frankrijk heeft Météo-France voor meer dan de helft van de bestuursdistricten in het land waarschuwingen voor sneeuw en ijzel gegeven. 56 departementen zijn getroffen. Duizenden mensen zijn in het zuiden van Frankrijk vast komen te zitten in het verkeer als gevolg van hevige sneeuwval en de gladheid. Onder meer in de buurt voor Montpellier worden honderden automobilisten gegijzeld door de sneeuw. Ze zijn met hun wagen gestrand op de autosnelweg A9.

Zo getuigde een gezin dat ze afgelopen nacht op de autosnelweg A9 in de omgeving van Montpellier vrijwel tot stilstand zijn gekomen. "We zijn in dertien uur tijd één kilometer opgeschoten.'' In de streek van Montpellier is 20 tot 30 cm sneeuw gevallen. De hele streek is ondertussen verlamd door het winterweer.

Ook rond de steden Dijon, Montpellier, Sisteron, Briançon, Orange en Narbonne is de wintertoestand precair met uitzonderlijke monsterfiles. De A9 is overigens al sinds gisteren volledig afgesloten voor alle verkeer tussen Orange en Narbonne, over een afstand van liefst meer dan 200 kilometer. De autoriteiten zagen zich genoodzaakt tot deze drastische maatregel nadat heel wat vrachtwagens het rijverbod op de ondergesneeuwde autosnelweg negeerden.

Meer dan 1.700 mensen zijn in naburige zalen ondergebracht om te schuilen. "We zullen moeten afwachten of deze mensen na het ontbijt kunnen vertrekken of niet", zegt burgemeester van de gemeente Juvignac nabij Montpellier.

De luchthaven van Biarritz aan de Atlantische kust meldt op Twitter vertragingen en annuleringen. Voor de regio Parijs waarschuwden de autoriteiten voor ijzel, die tot zware verkeershinder kan leiden.

In grote delen van het zuiden van Frankrijk is het erg koud. Op het strand van Nice aan de Côte d'Azur ligt ook sneeuw.

Zwitserland

Sneeuwval en gladheid veroorzaken ook op meerdere plaatsen in Zwitserland overlast. De luchthaven van de stad Genève liet weten geen vliegverkeer te kunnen verwerken.

"Genève Aéroport is vanwege de weersomstandigheden tot nader orde gesloten voor vliegverkeer'', luidt het. "We adviseren passagiers daarom nu niet naar de luchthaven te komen.'' Reizigers wordt aangeraden contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

Het weer zorgt ook in het Alpenland voor problemen op de weg. Omroep SRF bericht dat ongevallen op meerdere plaatsen zorgen voor grote verkeershinder.

Italië en Spanje

Ook een groot deel van Noord-Italië en Midden-Italië blijft in de greep van koning winter: steden zoals Milaan, Bologna en Firenze zien wit. In Napels viel zelfs voor het eerst sinds 1956 sneeuw zoals blijkt uit een beeld dat voetballer Dries Mertens op Instagram plaatste.

Op veel plaatsen zijn de scholen dicht en (autosnel)wegen geblokkeerd.

Vooral in het noorden (en in zuidelijke Alpen en in mindere mate de Dolomieten) wordt nog veel sneeuw verwacht, in lagere gebieden zal de sneeuw geleidelijk overgaan in regen. Vrachtwagens mogen de tunnel van de Grand Saint-Bernard niet meer in en worden afgeleid naar de tunnel van de Mont Blanc.

Ook delen van Spanje krijgen een hevige winterprik te verwerken. Zo is de stad van Gaudi, Barcelona, bedekt onder een mooi wit tapijt.

Gezondheidsrisico's

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt voor de gevaren voor de gezondheid die de aanhoudende koude in Europa inhoudt. Koud weer verhoogt het risico op hart-, bloedsomloop- en ademhalingsaandoeningen, aldus het kantoor van de WHO in Kopenhagen.

"Zelfs waar de temperaturen niet erg laag zijn, kan de koude op allerlei manieren schadelijk voor de gezondheid zijn", zei Zsuzsanna Jakab, de WHO-directrice voor Europa. De koude kan bestaande aandoeningen verergeren en het risico op een hoge bloeddruk, hartinfarcten en beroertes verhogen.

Oudere mensen, kinderen, daklozen en mensen met chronische ziekten en lichamelijke of geestelijke aandoeningen, lopen het grootste risico. De WHO roept de landen die door de koudegolf zijn getroffen, op om maatregelen te treffen om die mensen te beschermen.