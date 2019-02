Sneeuwchaos in het noorden van Italië: honderden mensen zitten urenlang vast in de auto

02 februari 2019

Chaos op Brenner Autobahn i.v.m. kans op sneeuwlawines. Brandweer evacueert 200 inzittenden van personenauto’s. pic.twitter.com/LkSNuK2L0S rob wensing(@ rfmwensing) link