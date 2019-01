Sneeuw maakt stilaan plaats voor motregen, wolken en krachtige wind AW

25 januari 2019

06u37

Bron: Belga 0 Weernieuws Deze ochtend is er nog kans op aanvriezende mist en ijsplekken, waardoor de wegen er tot 10 uur glad kunnen bij liggen. In de loop van de dag wordt er lichte regen of smeltende sneeuw verwacht vanaf het westen, in Hoog-België is dat winterse neerslag. De maxima bedragen 2 à 3 graden in het centrum, meldt het KMI.

Vanavond valt er ten zuiden van Samber en Maas nog lichte sneeuw of aanvriezende regen. Elders gaat het om lichte regen of motregen met tussenpozen.

Zaterdag valt er soms nog lichte regen of motregen. Mogelijk regent het over het oosten en het uiterste noorden wat meer. Het blijft overwegend zwaarbewolkt met maar weinig opklaringen. Een matige en aan zee soms vrij krachtige zuidwestenwind voert zachte lucht aan: het wordt zo'n 4 graden in de Hoge Venen, 7 of 8 graden in het centrum en 9 graden in het westen. De sneeuw in de Ardennen zal dus wegsmelten. In de avond en gedurende zaterdagnacht trekt een intensere neerslagzone over ons land.

Zondag krijgen we regen en later nog buien te verwerken. Een donderslag is lokaal mogelijk. In de Ardennen krijgen de buien stilaan opnieuw een winters karakter. De maxima liggen tussen 3 en 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind.

Van maandag tot donderdag verwacht het KMI een afwisseling van droge perioden en buien. De buienneiging neemt geleidelijk aan af. In Hoog-België vallen er sneeuwbuien, elders gaat het om regen of (smeltende) sneeuw. De maxima liggen rond +3 graden.