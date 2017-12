Sneeuw in Duitsland eist aan twee mensen het leven, vliegverkeer ontregeld FT

22u33 0 EPA Sneeuw ruimen in Frankfurt. Weernieuws Het hevige winterweer in Duitsland heeft al aan zeker twee mensen het leven gekost. Ook de luchthavens kampen met problemen. In Frankfurt bijvoorbeeld moesten meer dan tachtig vluchten worden geschrapt.

Een vrouw van 86 stierf in Uelzen, het zuidoosten van Hamburg, toen de auto waarin ze zat op een besneeuwde weg plots begon te slippen en tegen een andere wagen botste. De politie meldt dat de bestuurder, een 58-jarige man, vermoedelijk te snel reed. De andere automobilist raakte zwaargewond.

Ook een 83-jarige man uit Thüringen kwam om, door onderkoeling. Hij werd in de sneeuw gevonden aan de kant van de weg. De man, die leidt aan dementie, wist waarschijnlijk niet meer hoe hij terug moest naar het zorgcentrum waar hij verbleef. Hij was eerder al door het personeel als vermist opgegeven en er was een zoektocht gestart met speurhonden.

Ook het vlieg- en treinverkeer is ontregeld. Zo werden vandaag meer dan tachtig vluchten geschrapt op de luchthaven van Frankfurt en passagiers moesten rekening houden met vertragingen tot een uur. Aan de bestuurders van hogesnelheidstreinen in het midden en zuiden van het land werd gevraagd langzaam te rijden.

Vooral in het zuiden van Nedersaksen, in het noorden van Hessen en in Saksen-Anhalt, is er dit weekend veel sneeuw gevallen. Daar zijn ook de eerste skiliften geopend. De komende dagen wordt er trouwens nog meer sneeuw verwacht, tot 30 centimeter extra.

