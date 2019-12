Sneeuw in de Ardennen, elders droog kv

01 december 2019

06u57

Bron: Belga 6 Weernieuws Het is vandaag eerst zwaarbewolkt. Ten zuiden van Samber en Maas kan er vanaf de late voormiddag af en toe (smeltende) sneeuw vallen. Elders blijft het droog, met 's namiddags opklaringen in het westen. De maxima liggen rond het vriespunt op de Ardense hoogten en gaan tot 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee. Dat zegt het KMI.

In de loop van de avond stopt het met sneeuwen in het zuidoosten van het land. In het noorden en het westen zijn er opklaringen. 's Nachts wordt het op de meeste plaatsen droog, met lokaal kans op nevel, aanvriezende mist en lage wolken. Aan zee is het bewolkt met enkele buien. Het kwik zakt tot -4 graden in de Hoge Venen en tot +4 graden aan zee.

Maandag begint met lage wolken en mist, die plaatselijk kan aanvriezen. Later wisselend bewolkt met vooral in het westen en noorden van het land kans op buien. Maxima tot 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.



Ook dinsdag is er aanvankelijk laaghangende bewolking met hier en daar aanvriezende mist. In Hoog-België wordt het snel zonnig, elders kan het lang grijs blijven, bij maxima van 3 tot 6 graden.

Woensdag bepalen lage wolken opnieuw het weerbeeld in Laag- en Midden-België. In de loop van de dag breekt de bewolking. Maxima van 3 tot 5 graden.

Donderdag is er in het noorden van het land nog kans op nevel, mist en lage bewolking. Elders is het vrij zonnig en wordt het pas tegen de avond bewolkt. Temperaturen van 2 tot 5 graden.

Vrijdag trekt een neerslagzone over ons land. Over de Ardense toppen kan de eerste neerslag als sneeuw vallen, bij maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee.