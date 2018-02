Sneeuw, hagel en ijsplekken: KMI waarschuwt voor gladde wegen SPS

01 februari 2018

07u06

Bron: Belga 2 Weernieuws Het voelt de komende dagen weer wat meer aan als winter. Vandaag staat er een reeks buien met regen, korrelhagel en smeltende sneeuw - met in de Ardennen mogelijk sneeuw - op het menu. Het KMI waarschuwt voor mogelijk gladde wegen, zowel vanochtend als komende nacht.

Vandaag trekken winterse buien in de voormiddag van het westen naar het oosten over het land. Zij brengen regen, korrelhagel, smeltende sneeuw, sneeuw en kans op onweer mee. Vooral in de Ardennen kan het volgens het KMI gevaarlijk glad worden, maar zijn "code geel" voor gladheid geldt ook elders in het land.

Deze namiddag en -avond wordt het tijdelijk droger met meer zon. De maxima bedragen 1 of 2 graden in de Ardennen en 5 tot 7 graden in het centrum en westen. Vooral aan zee staat er een stevige wind met windstoten tot 60 kilometer per uur.

De nacht van donderdag op vrijdag begint met opklaringen, maar later volgen opnieuw winterse buien met smeltende sneeuw of sneeuw. "Het kan gevaarlijk glad worden in het centrum en oosten van het land door ijsplekken en sneeuw", aldus het KMI.

Morgen is het half- tot zwaarbewolkt met van tijd tot tijd enkele buien die vanuit het noorden ons land binnenkomen. Op de Ardense toppen vallen sneeuwbuien, elders gaat het om regen- of winterse buien. We halen maxima tussen 1 en 7 graden bij een matige westen- tot noordwestenwind.

Zaterdag krijgen we plaatselijk nog enkele (winterse) buien te verwerken. Tussen de buien door is het vaak bewolkt met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en 5 graden, wat in feite normaal is voor deze tijd van het jaar.

Zondagochtend vriest het op lichtjes. Overdag is het vaak droog, maar een enkele winterse bui is niet uitgesloten, vooral in het (zuid)oosten. Er komt ook iets meer ruimte voor de zon. De maxima blijven tussen 0 en 5 graden liggen.

Begin volgende week zou het koud en droog worden, met geregeld zon.

Meer over KMI

Ardennen

weer