Sneeuw gaat komende dagen over in regen

07u10

De dag begint vandaag met buien van smeltende sneeuw aan zee en sneeuwbuien in het binnenland. Vooral in het westen kan daarbij een donderklap te horen zijn, maar vanaf de kust wordt het droog met geleidelijk wat bredere opklaringen. De maxima liggen tussen -1 en 2 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 5 graden aan zee en rond 3 graden elders. Dat meldt het KMI.

Vanavond wordt het droog met brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en tegen de ochtend valt er aan zee lichte regen en wat meer landinwaarts smeltende sneeuw. In het centrum en het oosten is het dan nog droog. De minima worden bij het begin van de nacht bereikt. Ze liggen tussen -3 graden in Hoog-België en 1 graad aan zee. Vooral in het begin van de nacht is er opnieuw kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

Morgen wordt het zwaarbewolkt. Er valt eerst smeltende sneeuw, maar al snel gaat die over in regen. In het zuidoosten van het land krijgen we smeltende sneeuw en op de hoogten sneeuw. Achter de neerslagzone krijgen we een afwisseling van droge momenten met enkele opklaringen, maar ook nog buien. De buien hebben in Hoog-België een winters karakter. Een donderslag is plaatselijk mogelijk, vooral in Vlaanderen en in het zuidwesten. De temperaturen bereiken waarden tussen 0 en 8 graden.

Ook donderdag krijgen we nog geregeld buien, die in Hoog-België steeds een winters karakter aannemen. De maxima zijn net boven het vriespunt in de Ardennen en rond 4 of 5 graden elders.