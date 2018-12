Skiën bij start december: straks onmogelijk? Wouter De Boer

01 december 2018

Bron: VTM NIEUWS 0 Weernieuws In de Alpen zijn bijna alle skigebieden open. Begin december is de officieuze start van het nieuwe winterseizoen. Voorlopig toch nog, want door de klimaatsverandering schuift de sneeuwgrens jaar na jaar op. Wordt skiën binnenkort onmogelijk of onbetaalbaar? VTM-weervrouw Jill Peeters zoekt het uit in Ischgl, in Oostenrijk, op een internationale conferentie van weerspecialisten.

Een groenbruine bergflank recht onder de lift, net wat je niet wil zien op skivakantie. Dit is nog maar de start van het seizoen, dus zijn ze hier al lang blij dat er al sneeuw ligt. Want dat wordt jaar na jaar minder vanzelfsprekend.

Meer regen

“De verwachting is dat het tussen nu en de komende dertig jaar vaker zal regenen”, vertelt Jill Peeters. “Want het wordt warmer en vooral in de lager gelegen gebieden zal die neerslag als regen vallen. Maar boven zoals hier blijft het doorgaans vriezen. We merken wel dat de regio’s die sneeuwzeker zijn, dat die allemaal beginnen te stijgen. Dat je de sneeuw de komende decennia toch hoger zult moeten zoeken.”

Ischgl vormt het prachtige decor voor een internationale conferentie voor weerspecialisten. Hier zie je het klimaat dan ook door de jaren heen veranderen. “Het valt ons op dat we meer wind hebben. Het stormt vaker en dat zien we vooral de laatste tien jaar”, zegt bestuurslid Hannes Parth van Silvretta Arena Ischgl.

Sneeuwkanonnen

En als er eens wat minder sneeuw valt zijn er nog de talloze sneeuwkanonnen. Zodra het vriest kunnen die water omzetten in sneeuw. “De laatste decennia hebben we het aantal skidagen met tien verlengd. In de laatste dertig jaar. Met 1 m³ water kunnen we ongeveer 2,5 m³ tot 3 m³ kunstsneeuw maken.”

Ischgl verbruikt jaarlijks anderhalf miljard liter water voor kunstsneeuw. Een enorme massa, zeker nu Oostenrijk - net als België - een uitzonderlijk droge zomer achter de rug heeft.