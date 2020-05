Sinds begin van metingen nog nooit zo droog in april en mei ADN

29 mei 2020

08u46

Bron: Belga 0 Weernieuws De maanden april en mei worden de droogste ooit sinds het begin van de metingen in 1833. En het ziet ernaar uit dat de maand mei de droogste meimaand wordt sinds 1834. Dat blijkt uit statistieken van het KMI waarover de VRT vrijdag bericht. De droogte van de maanden april en mei wordt nog verder versterkt door de sterke verdamping bij het zonnige weer.

Zondag is de laatste dag van mei, en het ziet er niet naar uit dat het nog zal regenen. In Ukkel viel tot nu toe nog maar 5,4 mm neerslag, tegenover 66,5 mm normaal. Enkel in het prille begin van de waarnemingen, in mei 1833, was het nog droger: toen viel er 1,4 mm neerslag.

Kurkdroog

Ook april was al kurkdroog. Gemiddeld zijn april en mei samen goed voor 118 mm water. Dit jaar is dat 24,4 mm, en dat is minder dan de vorige piek - 25,99 mm in 1893. "De boodschap bij al deze statistieken is: de droogte valt dit jaar heel vroeg", zegt Rozemien De Troch van het KMI. Tegelijk loopt het neerslagtekort verder op: voor april en mei bedraagt het bijna 100 mm.



Ook voor het aantal uren zonneschijn komen er records aan. Verwacht wordt dat we vrijdag of zaterdag boven het absolute record van 2011 gaan: toen scheen de zon 707 uren. "De lage relatieve vochtigheid en de uitbundige zonneschijn resulteerden in veel verdamping", zegt De Troch nog.

Lees ook:

Dit wordt de zonnigste lente ooit: “We zullen ons moeten aanpassen aan droogte” (+)

Dirk Draulans: “Als we weer zo’n zomer krijgen als vorig jaar, zitten we in de shit” (+)

Je tuin onderhouden in tijden van waterschaarste? Zo pak je het aan (+)