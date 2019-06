Sinabung braakt vulkanische as tot zeven kilometer hoog sam

10 juni 2019

19u03

Bron: AP 2

Op Sumatra is gisteren de Sinabung uitgebarsten, een van de meest actieve vulkanen van het Indonesische eiland. Sinarisa Sitepu filmde hoe vlak bij een dorp een gigantische pluim van vulkanische as en rook tot wel zeven kilometer hoog torende. De uitbarsting leidde tot paniek, maar voorlopig is geen sprake van slachtoffers. De autoriteiten waarschuwen dat nog meer uitbarstingen kunnen volgen.

